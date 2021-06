Com três novidades confirmadas, Vasco busca a primeira vitória na Série B do Brasileiro - Vasco/Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 18:11

Pelotas - Em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem três novidades confirmadas para enfrentar o Brasil de Pelotas, neste sábado, às 19h, no Estádio Bento Freitas. Com Zeca poupado, Marcelo Cabo decidiu deslocar Michel para a lateral esquerda, função que já desempenhou sob o comando do treinador no Atlético-GO, em 2016.

Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Marquinhos Gabriel, que iniciou os últimos dois jogos no banco de reservas, será titular pela primeira vez desde o dia 8 de maio. A volta do apoiador é a principal aposta do treinador para melhorar a criticada transição ofensiva.

Com o deslocamento de Michel para a lateral, Romulo ganha uma nova chance no meio de campo. Na disputa com Andrey e Bruno Gomes, o volante, de 30 anos, levou a melhor. Portanto, o Vasco está confirmado com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Michel; Romulo, Galarza e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec, Léo Jabá e Cano.