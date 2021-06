Abel Braga treinou o Vasco entre janeiro e março do ano passado - Gilvan de Souza/Agência O Dia

Abel Braga treinou o Vasco entre janeiro e março do ano passadoGilvan de Souza/Agência O Dia

Por MH

Publicado 12/06/2021 15:03

O técnico Abel Braga entrou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) para cobrar uma dívida referente à rápida terceira passagem pelo Vasco. De acordo com o canal 'Atenção, Vascaínos!', o treinador pede R$ 1,9 milhão por três meses de salários, verbas rescisórias e multas.

Agora no comando do Lugano, da Suíça, Abel dirigiu o Cruzmaltino entre janeiro e março de 2020, pedindo demissão após uma derrota para o Fluminense no Carioca, sem receber salário algum. Em 14 partidas, ele somou quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com direito a eliminação na fase de grupos da Taça Guanabara.



Além de Abel, o seu auxiliar, Leomir, pede na Justiça quase R$ 300 mil referentes ao mesmo período trabalhado no clube.