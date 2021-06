Cano, sempre ele, tem a missão de comandar o ataque do Vasco em Pelotas - RAFAEL RIBEIRO/vasco

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 08:00

Pelotas - Em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco visita o Brasil de Pelotas, neste sábado, às 19h, no Estádio Bento Freitas. A confirmação da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil não diminuiu a pressão sobre Marcelo Cabo. No suado empate com o Boavista (1 a 1), quarta-feira, em São Januário, o Cruzmaltino não convenceu coletivamente.

Individualmente, Léo Jabá ganhou pontos com o torcedor pela agressividade ofensiva pela esquerda e precisão nas assistências. Foi dele o cruzamento para o gol de Germán Cano e toda a construção na jogada que originou o outro marcado por Gabriel Pec, após a confirmação de um desvio na mão do atacante argentino. Na avaliação dos vascaínos, é muito pouco para quem tem a 'obrigação' de se impor e garantir o acesso à elite em 2022.

Em 18º lugar, com um ponto em duas rodadas, o Vasco, mais uma vez, não contará com Leandro Castan, que, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, segue em transição, e com o lateral-esquerdo Zeca, que será poupado. Ricardo Graça e Riquelme serão os titulares. Como defendeu o Tombense na Copa do Brasil, o atacante Daniel Amorim volta a ser opção para o ataque. A expectativa é que Marquinhos Gabriel volte ao time no lugar do argentino Sarrafiore.

O Vasco, portanto, deve entrar em campo, com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Riquelme; Michel, Galarza e Sarrafiore (Marquinhos Gabriel); Gabriel Pec, Léo Jabá e Cano.