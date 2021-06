Destaque na vitória da Bélgica, Lukaku recebe orientação de Thierry Henry, ídolo da França e atual auxiliar da seleção belga - AFP

Destaque na vitória da Bélgica, Lukaku recebe orientação de Thierry Henry, ídolo da França e atual auxiliar da seleção belgaAFP

Por Lance

Publicado 12/06/2021 18:34

São Petersburgo - Apontada como uma das favoritas ao título da Eurocopa, a Bélgica estreou na competição de seleções com o pé direito neste sábado. Em jogo realizado no Gazprom Arena, em São Petersburgo, os belgas venceram com facilidade a Rússia por 3 a 0, com dois gols de Lukaku e outro de Meunier.



Com apenas dez minutos de jogo, a Bélgica já vencia por 1 a 0. Mertens levantou bola para Lukaku, que estava em posição irregular, mas o zagueiro Semenov tentou cortar o passe e não conseguiu. Por consequência, o defensor colocou o atacante belga em condição de jogo, e ele só teve o trabalho de mandar para o gol. Na comemoração, Lukaku homenageou o meia Eriksen, que passou mal no jogo entre Dinamarca e Finlândia. Eles são companheiros de clube na Inter de Milão.



Aos 34 minutos, Thorgan Hazard foi na linha de fundo e levantou bola na área. O goleiro Shunin não conseguiu segurar, espalmou para o meio, e o ala-direito Meunier, que havia entrado sete minutos antes após lesão de Castagne, só precisou empurrar para o gol e fazer o segundo.



A etapa final teve ritmo diferente dos 45 minutos iniciais. Com o resultado favorável, a Bélgica diminuiu o ritmo e controlou o jogo à espera do apito final. A Rússia tentou se lançar ao ataque desesperadamente, mas não levou tanto perigo ao gol dos Diabos Vermelhos.



Quando o placar de 2 a 0 já parecia definitivo, a Bélgica ainda conseguiu fazer mais um para fechar a vitória. Meunier fez linda jogada pelo meio e achou belo passe para Lukaku em profundidade. O camisa 9 bateu forte no canto e não deu chances para o goleiro Shunin.



Antes da bola rolar, os jogadores da Bélgica, além do árbitro, se ajoelharam no gramado para um protesto antirracista. Os atletas russos, porém, seguiram de pé. A torcida da Rússia presente no estádio vaiou o movimento dos atletas belgas. Na próxima rodada do Grupo B da Eurocopa, a Bélgica encara a Dinamarca, enquanto a Rússia joga contra a Finlândia.