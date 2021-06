Jogo entre São Bento e Bangu é paralisado para a entrada da ambulância - Reprodução/TV MyCujoo

Jogo entre São Bento e Bangu é paralisado para a entrada da ambulânciaReprodução/TV MyCujoo

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 17:33

A bruxa está solta no futebol neste sábado. Depois do drama do dinamarquês Eriksen, na Eurocopa, a Série D do Campeonato Brasileiro também viveu momentos de tensão. Na partida entre São Bento e Bangu, em Sorocaba, Caio Cézar, da equipe carioca, precisou ser retirado de campo de ambulância.

O atacante do Bangu se envolveu em um choque de cabeça, saiu do campo andando e estava sendo atendido atendido quando caiu no chão. Imediatamente os médicos do clube pediram a entrada da ambulância.



Publicidade

O jogo, que estava no fim do primeiro tempo, precisou ser paralisado para a entrada da ambulância e do atendimento. Caio Cézar foi encaminhado ao hospital mais próximo para observação e, segundo o Bangu, estava consciente.



A partida ficou paralisada até o retorno da ambulância.