Mauro Naves - Reprodução da internet

Mauro NavesReprodução da internet

Por Lance

Publicado 12/06/2021 15:21

Rio - Um dos mais conhecidos nomes do jornalismo esportivo, Mauro Naves estará de volta à cobertura da Seleção Brasileira a partir deste domingo, pelos canais esportivos da Disney. Mauro, que foi repórter da Seleção por mais de duas décadas pela Globo, será um comentarista especial nas transmissões da ESPN Brasil e Fox Sports, que transmitirão a Copa América com exclusividade na TV por assinatura.





"Voltar a trabalhar diretamente numa cobertura de Seleção Brasileira me enche de orgulho e renova o espírito. Vivenciei de perto, por mais de 20 anos, o sucesso e a frustração de centenas de jogadores e outros profissionais que compõem as comissões técnicas. Estava com saudades. Agradeço demais ao grupo Disney e aos canais ESPN e Fox Sports pela oportunidade que me foi dada para esse retorno", comenta Mauro Naves.

Publicidade

Ao falar das especificidades da cobertura desta Copa América, o ex-repórter e agora comentarista destacou os desafios e cuidados especiais que serão necessários.



"Sei que agora, com os protocolos a serem seguidos por conta da pandemia, a busca por informações para passarmos para os telespectadores está muito limitada. O desafio aumentou. Mas eu não jogo sozinho. Nosso time da Disney é grande e forte", comenta o profissional que trabalha nos canais esportivos da Disney desde 2020 após mais de 30 anos de serviços prestados à Globo.

Além de Mauro Naves, ESPN e Fox Sports terão uma equipe dedicada à cobertura da Seleção Brasileira ao longo da competição Sul-Americana. Os repórteres Eduardo de Meneses e Mendel Bydlowski e a apresentadora Glaucia Santiago seguirão a equipe de Tite que estreia contra a Venezuela neste domingo, às 18h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.



A ESPN Brasil transmitirá a partida com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Calçade, Zinho e Carlos Simon. Paulo Andrade revezará com Prieto as narrações dos jogos do Brasil e já comandará a narração no confronto contra o Peru, na quinta-feira (17).



A transmissão da Copa América pelos canais esportivos da Disney foi oficializada pela empresa nesta sexta-feira. Segundo apuração do LANCE!, a empresa aguardava a assinatura do contrato com a Conmebol para oficializar a exibição do torneio.



Buscando preservar ao máximo sua equipe de profissionais devido à pandemia, ESPN e Fox Sports farão as transmissões das partidas de maneira remota da sede das emissoras em São Paulo. Apenas a equipe de reportagem que cobre a Seleção Brasileira estará presente nos estádios.



Programas especiais também farão parte da cobertura da competição na ESPN Brasil. O SportsCenter trará as informações antes das partidas com e o Linha de Passe seguirá com a tradicional análise no pós-jogo.



Retorno à Seleção dois anos depois

Em julho de 2019, a Globo emitiu uma nota oficial sobre o desligamento, de forma consensual, do repórter Mauro Naves de suas funções na emissora após 31 anos de serviços prestados, antes do inicio da Copa América daquele ano. No inicio de 2020, Mauro assinou com o Fox Sports após oito meses fora da TV. Em março, o experiente jornalista renovou o contrato com a Disney, detentora do Fox Sports, integrando também a equipe de comentaristas da ESPN Brasil.