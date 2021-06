Jogadores da Dinamarca em desespero enquanto médicos tentam reanimar Christian Eriksen - AFP

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 14:04 | Atualizado 12/06/2021 15:00

A partida entre Dinamarca e Finlândia, em Copenhaguen, foi suspensa aos 42 minutos do primeiro tempo, após Eriksen cair desacordado antes de dominar a bola. Foram mais de 10 minutos angustiantes, com os médicos fazendo massagem cardíaca e tentando reanimar o dinamarquês da Inter de Milão, que deixou o campo na maca, já consciente e usando um balão de oxigênio. De acordo com a Uefa, Eriksen foi transferido para um hospital e está estabilizado.

Eriksen, de 29 anos, ia dominar uma bola após cobrança de lateral quando caiu sozinho. Imediatamente os jogadores da Dinamarca e da Finlândia viram que o caso era grave e pediram a entrada dos médicos. O meia dinamarquês teve uma convulsão, inicialmente. Entretanto, a situação piorou.



Enquanto os médicos tentavam reanimar Eriksen, os companheiros da Dinamarca, desesperados e aos prantos, fizeram uma círculo ao seu redor para dar o mínimo de privacidade no campo. Mais afastados os finlandeses mostravam muita preocupação e acompanhavam o atendimento. E na arquibancada, torcedores davam apoio e choravam ao mesmo tempo.



A esposa do Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, foi para o gramado e, chorando, foi amparada pelo goleiro Schemeichel e por outros companheiros.



Christian Eriksen é retirado do campo após ser reanimado pelos médicos AFP

Após mais de 10 minutos, os médicos conseguiram reanimar Eriksen, que enfim foi retirado do gramado numa maca, acompanhado pelos dinamarqueses, para alívio e explosão de comemoração dos torcedores. O jogador, principal nome da seleção de seu país, foi encaminhado para um hospital.

Pouco depois, a Uefa anunciou a suspensão da partida, que estava 0 a 0.