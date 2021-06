Arbitragem da impedimento em cobrança de escanteio da Itália - Reprodução

Arbitragem da impedimento em cobrança de escanteio da ItáliaReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 18:44

Rio - Rio - Um lance curioso chamou atenção de quem acompanhou a partida entre Itália e Turquia, que marcou a abertura da Eurocopa 2021. No início do segundo tempo, os jogadores italianos tentaram fazer uma jogada ensaiada e a arbitragem marcou impedimento em uma cobrança de escanteio.



Os jogadores da Itália ficaram confusos com a marcação do bandeirinha, sem saber que era possível estar impedido em uma cobrança de escanteio. Porém, no momento em que Insigne tocou curto com Berardi, o jogador estava sem nenhum defensor à sua frente.



Impedimento de escanteio existe? Aconteceu em Itália x Turquia! pic.twitter.com/1Rj0rEFvVR — | ONF | (@onovofutebol) June 11, 2021

Veja o lance:

Apesar da lambança, a Itália venceu a Turquia por 3 a 0.