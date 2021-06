07/07/2019 - Brasil x Peru - Final da Copa America no Estadio Maracana, Rio de Janeiro - Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:11

Rio - O Grupo Disney confirmou nesta sexta-feira que transmitirá a Copa América nos canais ESPN e Fox Sports, com exclusividade na TV fechada. O torneio também será exibido pelo SBT, na TV aberta.

Os canais da empresa americana já transmitirão a abertura do torneio, com a partida entre Brasil e Venezuela, no próximo domingo. No mesmo dia, o duelo entre Colômbia e Equador, em Cuiabá, também será mostrado.

De acordo com a Disney, os dois canais farão cobertura completa da competição, com direito a pré e pós-jogo.