Por Lance

Publicado 11/06/2021 18:10

Roma - A Itália estreou com o pé direito na Eurocopa 2020. Nesta sexta-feira, a Azzurra venceu a Turquia por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, na abertura da competição. Demiral, contra, Immobile e Insigne marcaram os gols do passeio em Roma. Depois de um começo morno, a seleção italiana encontrou os espaços, dominou o confronto para aumentar para 28 jogos a sua invencibilidade.

Os primeiros minutos de jogo foram marcados por um domínio sem eficiência da Itália. Isso porque a Turquia se defendeu bem e trouxe dificuldades ao ataque italiano. No entanto, aos 17 minutos, a Azzurra conseguiu furar o bloqueio e quase abriu o placar. Insigne fez boa tabela com Berardi, invadiu a área e conseguiu a finalização, mas o chute saiu sem direção.

Quatro minutos depois, a Itália conseguiu a melhor chance do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Chiellini subiu sozinho e conseguiu a cabeçada forte que parou a boa defesa de Cakir.

A Itália não parou por aí e ainda conseguiu construir mais algumas chances. No total, a Seleção Italiana conseguiu 12 finalizações, mas apenas três encontraram a direção do gol defendido por Cakir.

A melhor chance da Turquia surgiu apenas aos 32 minutos da primeira etapa. Yilmaz conseguiu arrancada pelo lado esquerdo, venceu a marcação e conseguiu o cruzamento. A bola tinha a direção de Tufan, mas Donnaruma saiu bem do gol e conseguiu a defesa.

No último lance do primeiro tempo, Spinazzola fez boa jogada individual e conseguiu o cruzamento. No entanto, a bola bate na mão de Celik, que estava com o braço aberto. Os jogadores da Itália reclamaram e pediram a marcação do pênalti, mas tanto o juiz, quanto o VAR consideraram o lance normal.

A Itália voltou com tudo para o segundo tempo e logo conseguiu abrir o placar. Jorginho encontrou Berardi na ponta direita com muito espaço. O atacante encarou a marcação, deixou Meras no chão e conseguiu o cruzamento. O zagueiro Demiral tentou o corte, mas acabou empurrando a bola para o fundo das redes.

Depois do primeiro gol, a Azzurra não recuou, pelo contrário, foi para cima da Turquia e conseguiu ampliar a vantagem. Barella fez boa jogada pela direita e conseguiu o cruzamento para Spinazzola. Cakir conseguiu defender o chute do lateral-esquerdo, mas, no rebote, Immobile apareceu para marcar para a Itália.

A Itália carimbou a vitória aos 33 minutos da etapa final. O goleiro Cakir, que vinha bem na partida, saiu errado. A bola caiu nos pés da Seleção Italiana e, após rápida troca de passes, Immobile serviu Insigne, que apareceu sozinho dentro da área, bateu com categoria e marcou o terceiro da Azzurra.

A Turquia, que pouco fez durante os 90 minutos, conseguiu uma boa chance apenas nos acréscimos do segundo tempo. Yilmaz foi lançado em profundidade, invadiu a área e bateu firme. Contudo, Chiellini surgiu na hora exata e conseguiu travar o chute do atacante.

A Turquia volta a campo na próxima quarta-feira, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, às 13h, contra o País de Gales. Já a Itália recebe a Suíça no mesmo dia, mas às 16h, no Estádio Olímpico de Roma.