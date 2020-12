Coronavac, vacina feita pelo laboratório chinês Sinovac e Instituto Butantan Foto: Divulgação

Publicado 24/12/2020 15:27 | Atualizado 24/12/2020 15:59

Rio - Após o governo de São Paulo anunciar a eficácia da vacina CoronaVac , mas não mostrar divulgar dados de eficácia, a Turquia divulgou, nesta quinta-feira, que o imunizante apresentou 91,25% de eficácia contra o novo coronavírus. As informações são da agência de notícias Reuters.

Segundo os pesquisadores turcos, é provável, ainda, "que a taxa aumente com base em dados de testes em estágio avançado". O conselho científico do governo da Turquia, também informou que que nenhum sintoma importante foi detectado durante os testes da CoronaVac no país, exceto por uma pessoa que teve reação alérgica.



As 50 milhões de doses do imunizante compradas pela Turquia estão previstas para chegar ao país na próxima segunda-feira. De acosto com o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, o governo espera vacinar nove milhões de pessoas do primeiro grupo, priorizando os profissionais de saúde.

Nesta quinta-feira, no aeroporto de ViraCopos, o Brasil recebeu a maior remessa da CoronaVac . Foram 2,1 milhões de doses e também insumos suficientes para a produção de mais de 3,4 milhões de doses, que serão envasadas no complexo fabril do Butantan, na capital paulista. Outras duas remessas devem chegar no país na próxima semana, totalizando 10,8 milhões de doses, ainda este ano.

O Instituto Butantan informou, ainda, que a Sinovac requisitou os dados dos testes no Brasil para análises, com um novo prazo de 15 dias Os testes de fase 3 da Coronavac eram realizados simultaneamente no Brasil, Turquia e Indonésia. Representantes do governo paulista argumentaram que os dados de eficácia verificados entre os voluntários.





