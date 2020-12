O Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, e o Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, acompanharam nesta quinta-feira (24) a chegada do quarto lote da CoronaVac vindo da China Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Mais uma carga da CoronaVac chegou ao estado de São Paulo nesta quinta-feira (24). Desta vez, foram 2,1 milhões de doses e também insumos suficientes para a produção de mais de 3,4 milhões de doses que serão envasadas no complexo fabril do Butantan, na capital paulista. O carregamento chegou nesta manhã no Aeroporto Viracopos, em Campinas. O voo pousou em São Paulo por volta de 5h30.

Foi o quarto lote da farmacêutica chinesa Sinovac, que tem acordo com o Instituto Butantan. De acordo com o governo do estado, essa é a maior remessa do imunizante que já chegou no Brasil e outros dois carregamentos devem desembarcar no país na próxima semana, nos dias 28 e 30 de dezembro. Com isso, o total será de 10,8 milhões de doses em solo brasileiro ainda em 2020. O início do Plano Estadual de Imunização segue previsto para o dia 25 de janeiro.

Adiamento dos resultados

O valor não foi anunciado mas, segundo o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, foi superior ao valor mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 50%.

Também estava previsto o envio dos dados de eficácia à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo Dimas Covas, o envio à Anvisa vai ocorrer somente após a Sinovac analisar os resultados enviados pelo Butantan nesta quarta (23). Com informações do portal "IG - Saúde".