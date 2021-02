Segundo o governador, ainda não há indícios de transmissão local da nova cepa em Nova York Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/02/2021 18:56

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta segunda, 15, que um paciente testou positivo para a variante sul-africana do coronavírus no Estado, sendo o primeiro caso confirmado na região. O infectado, por sua vez, havia sido transferido de Connecticut.

Segundo o governador, ainda não há indícios de transmissão local da nova cepa em Nova York. No entanto, "a variante da África do Sul é algo para se observar de perto. Há indícios sobre uma letalidade maior e sobre sua relação com as vacinas", afirmou. Os posicionamentos foram feitos em uma declaração sobre a covid-19.

Sobre a imunização, Cuomo afirmou que quase dois milhões de pessoas receberam a primeira dose das vacinas em Nova York. No entanto, lamentou que, no último dia, 6.623 pessoas tenham sido hospitalizadas em virtude da covid-19, e que 103 morreram no Estado.