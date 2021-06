Copa América foi adiada em um ano por causa da Covid-19 - Divulgação

Copa América foi adiada em um ano por causa da Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 19:21 | Atualizado 12/06/2021 19:23

De acordo com o site boliviano 'Deporte Total', a seleção da Bolívia terá o desfalque de quatro jogadores que testaram positivo para a Covid-19. A delegação do país já está em Goiânia, quando estreia na Copa América na segunda-feira, contra o Paraguai.

A Bolívia não confirmou a informação nem os nomes dos jogadores infectados. Pelo protocolo da Conmebol, eles terão de ficar duas semanas isolados até fazer novos testes, perdendo pelo menos três dos cinco jogos. O mais provável é que sejam substituídos, assim como na Venezuela.



Publicidade

De acordo com a Conmebol, o total de infectados na delegação venezuelana é de 13 pessoas, mas não há a confirmação de quantos jogadores (seriam pelo menos cinco). Devido à situação, a entidade sul-americana mudou em cima da hora o regulamento da Copa América e permitiu que as seleções substituam ilimitadamente nomes com Covid-19. Antes, eram apenas cinco trocas permitidas.



A seleção da Venezuela, que enfrenta o Brasil neste domingo no Mané Garrincha, convocou 15 novos jogadores para substituir atuais e possíveis futuros infectados.