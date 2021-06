Fotos: time de esposas dos craques da Eurocopa também bate um bolão

Com o início do Eurocopa, que terá o seu primeiro jogo já nesta sexta-feira, às 16 horas (horário de Brasília), entre Turquia e Itália, algumas das mulheres mais glamorosas e bonitas daquele continente estarão nas arquibancadas para mostrar todo o seu apoio a seus parceiros de vida.



O tabloide inglês The Sun fez um levantamento e apontou as mais belas esposas das superestrelas que desfilarão nos campos europeus durante a competição.

Craques como Cristiano Ronaldo (Portugal), De Bruyne (Bélgica), Lewandowski (Polônia) terão o importante apoio de suas companheiras na busca pelo título mais importante de seleções na Europa.

A edição comemorativa dos 60 anos terá, ao todo, 11 cidades-sedes, com diferentes protocolos em relação à presença de público e com possibilidade de mudanças ao longo da competição. A final está programada para acontecer em 11 de julho, no estádio Wembley, em Londres.

