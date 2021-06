Luccas Claro não poupou elogios ao companheiro Nino - Mailson Santana/Fluminense

Luccas Claro não poupou elogios ao companheiro NinoMailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 16:34 | Atualizado 12/06/2021 17:45

Após uma sequência positiva ao lado de Manoel, com apenas dois gols sofridos em três jogos, Luccas Claro será poupado justamente quando teria novamente Nino a seu lado na zaga do Fluminense. O camisa 4 tricolor celebrou o retorno e não poupou elogios ao companheiro, que estava com a seleção olímpica.

"É um grande parceiro, um grande companheiro. Acredito que, hoje, é o melhor zagueiro atuando no Brasil, então é importante ter a volta dele. O Fluminense está bem servido. Como eu disse na entrada do Manoel, já conheço há muito tempo, tive a oportunidade de jogar junto no infantil, então é um cara que eu confio bastante. O Matheus Ferraz, já fizemos grandes jogos juntos, a chegada do Braz também, experiente com tantas Libertadores e Brasileiros. Sempre importante ter todos à disposição, para que o Roger fique tranquilo e possa escalar a melhor equipe para cada partida", afirmou Luccas Claro.



Nino foi titular e jogou os 90 minutos nos amistosos da seleção olímpica contra Cabo Verde e Sérvia. O zagueiro se reapresentou no Fluminense nesta sexta-feira e retornará à equipe contra o Bragantino, neste domingo, às 20h30, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro.