Marcos Paulo - Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 11:02

Rio - Considerado uma das últimas grandes joias do Fluminense, mas com contrato perto do fim, Marcos Paulo vem treinado sozinho e em horário alternado, no CT Carlos Castilho, segundo informações do NetFlu. O jogador vem mantendo a forma física no clube até o seu contrato expirar.

O atacante já está vendido ao Atlético de Madrid, da Espanha, e o clube tricolor terá direito a “training compensation” por Marcos Paulo, mecanismo da Fifa que renderá ao clube cerca de 500 mil euros (cerca de R$ R$ 3,3 milhões na cotação atual).

Ainda segundo informações do portal, o jogador vai receber 2 milhões de euros em luvas (mais de R$ 13,5 milhões), além de um salário anual de 700 mil euros (cerca de R$ 400 mil mensais), o que corresponde ao que Fred ganha no Fluminense.