Jogadores da Dinamarca acompanham a maca que retira Eriksen do gramado - AFP

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 15:23 | Atualizado 12/06/2021 15:32

Copenhagen - A pedido dos jogadores de Dinamarca e Finlândia, o jogo, interrompido aos 42 minutos do primeiro tempo para o atendimento de Eriksen, a Uefa decidiu reiniciar o duelo válido pela primeira rodada da Eurocopa após anúncio da suspensão. O bom estado clínico do camisa 10 da seleção dinamarquesa foi fundamental para a reviravolta. Após 1h48 de paralisação, a bola jogo foi retomado com Jensen entrou no lugar do camisa 10.

A cena foi forte, impactante. Eriksen caiu desacordado e recebeu massagem cardíaca no gramado do

Estádio Parken, em Copenhagen. O atendimento médico que durou cerca de 'intermináveis' 15 minutos. Na saída do gramado, foi possível perceber o apoiador da Inter de Milão com os olhos abertos.

Transferido para um hospital, ele foi reavaliado e está em estado estável, de acordo com informações da Associação Dinamarquesa de Futebol e da Uefa. Os torcedores presentes foram orientados a permanecer no estádio. Atônitos, choraram, rezaram e aplaudiram Eriksen, a todo momento.