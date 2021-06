Carta do Fifa 21 do dinamarquês Eriksen - Reprodução EA

Carta do Fifa 21 do dinamarquês EriksenReprodução EA

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 15:33

Rio - Momentos após Eriksen cair desacordado antes de dominar a bola, durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, pela Eurocopa, a carta do jogador no Fifa 2021 Ultimate Team dobrou de preço e gerou revolta.

Até o momento do ocorrido, a carta do dinamarquês estava sendo vendida por até 10 mil, pelo dinheiro do jogo. Agora, com o problema envolvendo o jogador, a carta chega até 20 mil 'coins'. A cartas especiais do atleta foram extintas do mercado de transações do jogo.

A atitude insensível gerou revolta na comunidade do game. No entanto, esse tipo de atitude vem sendo comum no Fifa. Em fevereiro deste ano, a carta de Santiago García inflacionou mais de 1.000% após a morte do atacante uruguaio.