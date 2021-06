William Bonner - Reprodução/Globo

Por Lance

Publicado 23/06/2021 16:28

Rio - A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Copa América 2021 em partida com transmissão na TV aberta pelo SBT. Tentando frear a audiência da emissora paulista com os jogos do Brasil na competição, a Globo irá aumentar a duração do "Jornal Nacional" e da novela "Império" desta noite, de acordo com o portal UOL.

Durante a vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru por 4 a 0, o SBT chegou a marcar 11 pontos de audiência média, o que não foi o suficiente para desbancar a Globo, que teve 25 pontos de média enquanto o jogo era transmitido. Mesmo com os números positivos, a emissora carioca ainda tenta frear a audiência de sua competição na TV aberta.



Já na TV fechada, as partidas da Copa América são transmitidas pelos canais esportivos do grupo Disney - ESPN e Fox Sports - e vem com sucesso no Ibope. As emissoras lideraram todos os canais do circuito pago com as partidas da Seleção Brasileira no torneio.



A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar a Colômbia pela quarta rodada da fase de grupos da Copa América 2021. O Brasil lidera o Grupo B com 6 pontos em duas partidas.