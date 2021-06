Goleiro Dúbravka coloca a bola para dentro do próprio gol na derrota da Eslováquia por 5 a 0 para a Espanha - AFP

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 15:35 | Atualizado 23/06/2021 15:38

Depois de dois empates em atuações ruins, a Espanha finalmente 'estreou' na Eurocopa com uma goleada por 5 a 0 sobre a Eslováquia. Apesar do resultado, a seleção espanhola terminou em segundo lugar no Grupo E, graças à vitória da Suécia por 3 a 2 sobre a Polônia, com um gols nos acréscimos, o que garantiu a liderança aos suecos.

Agora, a Espanha enfrentará a Croácia nas oitavas de final, enquanto a Suécia precisa aguardar o restante da rodada para saber o seu adversário. Já Eslováquia e Polônia estão eliminadas.



Com risco de eliminação precoce, a Espanha tratou de jogar tudo o que não jogou nos dois primeiros jogos e dominou a Eslováquia desde o início, em Sevilha. Álvaro Morata perdeu um pênalti logo aos 10 minutos, mas os espanhóis contaram com o goleiro eslovaco Dúbravka para abrir o placar, num gol contra bizarro.



Após saída de bola errada da Eslováquia, Sarabia chutou no travessão, a bola subiu e quando desceu o goleiro Dúbravka deu um tapa para a própria meta. Foi apenas um dos dois gols contra dos eslovacos: o outro foi de Kucka, fechando a goleada. Antes, Laporte, Sarabia e Ferrán Torres já haviam marcado.

Suécia x Polônia



Na outra partida do grupo, em São Petersburgo, a Suécia abriu o placar logo no primeiro minuto, com Forsberg. Os suecos ampliaram na segunda etapa com o meia novamente, mas a Polônia conseguiu o empate carregada por Lewandowski. O gol da vitória só saiu nos acréscimos, com Claesson, garantindo o primeiro lugar.