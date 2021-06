Danilo Avelar - Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

23/06/2021

São Paulo - Principal uniformizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel se posicionou após o episódio ocorrido na madrugada desta quarta-feira envolvendo o jogador Danilo Avelar. Durante uma partida de CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive), Avelar teria proferido palavras de cunho racista. A torcida, através das redes sociais, pediu expulsão imediata do jogador.

"O time do povo, o time de todos. Não há paciência, e muito menos compreensão para qualquer ato de racismo. Os Gaviões da Fiel vêm, publicamente, pedir a expulsão imediata do jogador Danilo Avelar", escreveu a torcida em suas redes sociais na tarde desta quarta (23).

A diretoria do clube paulista ainda não se pronunciou após o atleta assumir a culpa e analisa as decisões que podem ser tomadas em breve. Além da Gaviões, muitos outros torcedores do Corinthians pedem a rescisão de Danilo Avelar.