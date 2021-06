Espanha anunciou que o uso da máscara deixará de ser obrigatório ao ar livre a partir do dia 26 - Reprodução/ Internet

Espanha anunciou que o uso da máscara deixará de ser obrigatório ao ar livre a partir do dia 26Reprodução/ Internet

Por AFP

Publicado 18/06/2021 08:08

Barcelona - O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta sexta-feira (18) que o uso da máscara deixará de ser obrigatório ao ar livre a partir do próximo sábado (26), em todo país, diante da melhora da situação sanitária pela pandemia da covid-19.

"Este será o último fim de semana com máscaras ao ar livre, porque no próximo 26 de junho não precisaremos mais da máscara em espaços públicos", declarou Sánchez em um evento em Barcelona.

Publicidade

De acordo com Sánchez, a medida será aprovada pelo governo em "um conselho de ministros extraordinário na próxima quinta-feira (24)".

"Nossas ruas e nossos rostos vão recuperar seu aspecto normal nos próximos dias", acrescentou Sánchez.

Publicidade

Obrigatório nas ruas desde maio de 2020, sob pena de multa, o uso da máscara se impôs na Espanha logo depois da primeira onda da covid-19. A pandemia atingiu duramente o país, um dos mais afetados na Europa.

Em abril passado, as autoridades tiveram de esclarecer que a lei não obrigava o uso da máscara para tomar sol na praia, ou mergulhar no mar. Essa possibilidade gerou grande reação pública, em especial nas regiões costeiras, muito dependentes do turismo.

Publicidade

A Espanha registrou mais de 80.000 mortes e 3,7 milhões de casos de covid-19. Nas últimas semanas, porém, o número de infecções vem caindo, diante do avanço da campanha de vacinação.

Segundo dados oficiais, 47% dos 47 milhões de espanhóis receberam pelo menos uma dose, e quase 29% já foram totalmente imunizados.