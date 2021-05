Fernando Torres, de 37 anos, não revelou qual será o novo clube após o anúncio da aposentadoria em 2019 AFP

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 21:56

Madri - Quase dois anos após o anúncio da aposentadoria, o espanhol Fernando Torres, de 37 anos, anunciou nesta terça-feira que voltará a jogar futebol. O comunicado, via redes sociais, viralizou, mas não respondeu todas as dúvidas de seus seguidores e dos fãs sobre o novo destino do atacante, ídolo do Atlético de Madrid.

"Só entendo a vida de uma forma: jogando. Por isso decidi voltar. Nesta sexta-feira comunicarei onde", postou o atacante.

El Niño, apelido que ganhou na Espanha, vestiu camisas de grandes clubes ao longo da carreira. Revelado pelo Atlético, defendeu Liverpool e Chelsea, da Inglaterra, e Milan, da Itália. Seu último compromisso foi pelo Sagan Tosu, do Japão, em 2019. Pela Fúria, venceu a Eurocopa duas vezes e se sagrou campeão do mundo na Copa da África do Sul, em 2010.

Aposentado, Torres fez parte da Academia Atlético nos últimos meses. El Niño estava finalizando os treinos para finalizar sua formação como treinador.