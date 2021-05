Bruno Gagliasso e Fernando Collor discutem nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 14:46

Rio - Bruno Gagliasso está na Espanha gravando a nova série da Netflix, chamada "Santo". Enquanto isso, o ator tem aproveitado para conhecer pontos turísticos do país europeu e, nesta segunda-feira (17), compartilhou fotos em meio às águas cristalinas da Ilha Formentera.

"Flagra do impacto na hora exata que me apaixonei por Formentera", escreveu o artista na legenda. Mas o que chamou a atenção dos fãs foi a combinação da vista paradisíaca com a barba grisalha do esposo de Giovanna Ewbank. "Tá gravando filme estilo náugrafo?", comentou um seguidor. "Achei que era gravação do 'Náufrago 2'", escreveu outro.

Até Marcos Mion entrou na brincadeira: "Perdi meu posto de Zé Barba Branca da Netflix Brasil", escreveu o apresentador que também foi contratado pela plataforma de streaming recentemente

Bruno Gagliasso estreará seu primeiro papel na Netflix em "Santo", série de ação com cenas gravadas no Brasil e na Espanha. O ator interpretará o policial federal Cardona na perseguição do narcotraficante internacional conhecido como Santo.