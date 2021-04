Marcos Mion é o apresentador de 'A Fazenda' Reprodução / TV Record

Por iG

Publicado 29/04/2021 16:51

Marcos Mion agora é contratado da Netflix. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela plataforma de streaming. Junto de Maísa e Bruno Gagliasso, Marcos Mion agora é contratado da plataforma.



Na legenda a Netflix brincou com o jargão do apresentador. "Agora que o Marcos Mion faz parte da família, to pensando em trocar TUDUM por TUDUMZOLA", disse a plataforma.



Veja o anúncio:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Agora que o Marcos Mion faz parte da família, to pensando em trocar TUDUM por TUDUMZOLA. <a href="https://t.co/00kefQRod1">pic.twitter.com/00kefQRod1</a></p>— netflixbrasil (@NetflixBrasil) <a href="https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1387784820210769921?ref_src=twsrc%5Etfw">April 29, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>