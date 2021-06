PV, lateral do Botafogo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:56

Rio - O Botafogo encaminhou na última quinta-feira a venda do lateral Paulo Victor ao Internacional. No entanto, nesta sexta, o técnico Oswaldo de Oliveira conseguiu uma autorização judicial para ficar com 20% do valor que o Colorado pagará pelo atleta. A informação é do site "GE".

"Deste modo, determino oficie-se ao SPORT CLUB INTERNACIONAL para que proceda ao bloqueio de 20% do valor cabível ao Botafogo de Futebol e Regatas na transação do atleta PAULO VICTOR, devendo o valor do contrato ser comprovado com a apresentação de Cessão de Direitos do Atleta", determinou a juíza Lívia Fanaia Furtado Siciliano, da 14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Como o negócio ainda não foi oficializado, a penhora dependerá da apresentação do contrato entre os clubes para confirmar a venda e os valores. Até o momento, nenhum dos clubes confirmou o acordo.

A tendência é que o Botafogo receba R$ 6 milhões pela venda de PV. No entanto, este valor está condicionado a algumas metas para o lateral com a camisa do Inter.