Lateral Guilherme Santos tem sido aproveitado no meio no BotafogoVitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 10:45

O empréstimo de Sousa ao Cercle Brugge até o final de 2022 (por cerca de R$ 2,9 milhões) e a venda de Paulo Victor ao Internacional (por R$ 2,5 milhões e que pode chegar a até R$ 6 milhões) dão reforço ao caixa, mas ao mesmo tempo diminuem as opções de Marcelo Chamusca. Com isso, o Botafogo buscará reposição tanto do zagueiro como do lateral-esquerdo, mas de formas diferentes.

Sem dinheiro, a diretoria alvinegra não pretende ir ao mercado para substituir PV. Segundo o site 'Ge', a ideia é aproveitar Rafael Carioca e Guilherme Santos. A reposição, no caso, viria das divisões de base: Hugo, do sub-20, deve retornar aos profissionais. O jovem chegou a trabalhar com Chamusca no início da temporada.



Já para a zaga o Botafogo irá ao mercado. Afinal, conta apenas com Kanu, Gilvan e Carli. Mesmo assim, a busca não será tão simples. Afinal, além da falta de dinheiro, o que dificulta negociações, o Glorioso tem pouco tempo se quiser pegar algum defensor da Série B, devido ao limite de jogos na competição por outro clube.



Enquanto o Botafogo vai em busca de contratações, o técnico Marcelo Chamusca terá de encontrar soluções para a lateral esquerda já neste sábado, quando enfrenta o Sampaio Corrêa, no Castelão, pela Série B.