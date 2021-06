Elenco do Botafogo chegou no Maranhão. - Foto: Divulgação/Botafogo

Elenco do Botafogo chegou no Maranhão.Foto: Divulgação/Botafogo

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 19:52 | Atualizado 24/06/2021 20:00

Rio - Na tarde desta quinta-feira (24), o Botafogo chegou ao Maranhão e vai se preparar para o confronto deste sábado (26), contra o Sampaio Corrêa. Sem Rafael Carioca, o Alvinegro conta apenas com um lateral-esquerdo, o Guilherme Santos, após vender o Paulo Victor para o Internacional. A informação é da "Rádio Tupi" e de Fabiano Bandeira.

Entre os relacionados, estão: Guilherme Santos, Ronald, Marcinho, Rickson, Frizzo e Sousa, o último está em negociação com o Cercle Brugge, da Bélgica, mas viajou com a delegação. O meia Cesinha está fora da listagem do elenco.

Pela tabela da Série B, o Botafogo está na nona colocação com oito pontos. Na rodada anterior, o Botafogo foi derrotado por 3 a 1 para o Náutico, no estádio dos Aflitos.

Marcinho, Frizzo, Rickson, Ronald estão relacionados. Envolvido em negociação, Sousa está na relação. Rafael Carioca não viaja. Guilherme deve ser titular na esquerda. — Thiago Veras (@verasthiago) June 24, 2021

Sem PV, o Botafogo também não relacionou Rafael Carioca para a viagem ao Maranhão. Guilherme Santos é o único lateral-esquerdo da lista. Ronald, Frizzo e Rickson retornam. Sousa, envolvido em negociação com clube belga, está relacionado. Cesinha continua de fora. — Fabiano Bandeira (@FabianoBandeira) June 24, 2021