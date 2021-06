Destaque do Botafogo, Paulo Victor se emocionou na despedida antes da apresentação como reforço do Internacional - Vítor Silva/Botafogo

Destaque do Botafogo, Paulo Victor se emocionou na despedida antes da apresentação como reforço do InternacionalVítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 18:45

Rio - A caminho do Internacional, Paulo Victor fez juras de amor ao Botafogo em sua despedida. Destaque, o lateral-esquerdo, de 20 anos, postou uma emotiva mensagem em suas redes sociais nesta quinta-feira.

Já em Porto Alegre para finalizar os exames médicos e testes físicos, PV renderá cerca de R$ 6 milhões aos cofres do Alvinegro, que, de olho numa futura negociação, ainda mantém 25% dos direitos econômicos da joia.

"Sou grato demais ao @Botafogo pela oportunidade que me deu. Só tenho a agradecer por ter vestido uma camisa tão gloriosa. Encaro uma nova etapa da minha carreira, mas ficarei sempre na torcida pelo clube. Amor eterno por esse clube!", publicou.

Assim como o Botafogo, o Nova Iguaçu continuou com 25% dos direitos do lateral, enquanto o Colorado, com 50%. Essa não foi a primeira investida do clube gaúcho na contratação da promessa. Em gravíssima situação financeira, refletida na dívida acima de R$ 1 bilhão, o Botafogo não resistiu a nova oferta e perde uma de suas principais peças para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Hoje, o técnico Marcelo Chamusca conta com Guilherme Santos, Rafael Carioca, Hugo e Lucas Barros para a posição. Paulo Victor ganhou a disputa pela vaga e foi titular em 18 jogos na temporada.