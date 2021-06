Jorge Braga, economista e CEO do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Jorge Braga, economista e CEO do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 13:07

Rio - Após acertar a transferência do lateral PV ao Internacional, nesta quarta-feira, a diretoria do Botafogo recebeu uma chuva de críticas nas redes sociais. Dos mais criticados estão Jorge Braga, CEO do clube, e a dupla Durcesio Mello e Vinicius Assumpção, presidente e vice-presidente respectivamente.

No início do mandato de Durcesio, Vinicius Assumpção disse que "acabou a época em que o Botafogo vende jogadores por duas mariolas e uma paçoca". Nesta quarta-feira (23), no fim da tarde, chegou a notícia sobre o valor irrisório da negociação envolvendo Botafogo, PV e Internacional. A transação deve render ao Alvinegro R$ 2,6 milhões, suficiente para pagar apenas uma folha salarial completa, mas que o clube ainda não sabe qual será o destino dado a este montante. Vale lembrar que o Botafogo segue fora do Ato Trabalhista e sofrendo com penhoras.

Publicidade

Assim que divulgados os valores da negociação, torcedores começaram a protestar nas redes sociais.

Se o CEO aprovou a venda do PV, o CEO está errado. Ponto final. — Braune (@brauneoficial) June 24, 2021

Publicidade

O Botafogo vai vender uma das maiores revelações dos últimos anos por 2,6 milhões de reais para o mercado nacional. — BFR MIL GRAU (de ) (@bfrmilgrau) June 24, 2021

Em 2019, o Botafogo vendeu 60% do Leandro Carvalho ao Ceará por R$ 3,6 milhões. Ribamar, Ezequiel, Jonathan, Alex Santana, todos eles foram vendidos por valores superiores ao de PV, e o Santana ainda teve a vinda do Forster que se tornou ativo.



A venda do PV é um DEBOCHE. — MatheusMandy (@matheusmandy) June 24, 2021

Publicidade

Saiu notícia dizendo que as negociações no Botafogo eram decididas entre Jorge Braga, Durcésio, Vinicius e Freeland. Aí agora dizem que o Braga aprovou a venda do PV praticamente sozinho. A menos que o Jorge Braga tenha virado dono do Botafogo, ele não decidiu sozinho a questão. — Fala Fogão (@falafogao1) June 24, 2021

Que negociação ridícula do PV. Botafogo se superou mais uma vez. — João Pedro #Estagiario (@JPLimaReporter) June 24, 2021

Publicidade