Argentina's Racing Club coach Sebastian Beccacece gestures during the closed-door Copa Libertadores round before the quarterfinals football match against Brazil's Flamengo at the Presidente Peron stadium in Avellaneda, Buenos Aires Province, Argentina, on November 24, 2020.

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 18:46

ℹ️ Estos son los convocados que viajarán a Brasil para enfrentar a @Flamengo para el partido de vuelta de los octavos de final de la #Libertadores #AguanteRacing pic.twitter.com/cTvBTLlrKv — Racing Club (@RacingClub) November 30, 2020 Rio - Na véspera do jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre Flamengo e Racing, o clube argentino divulgou a lista de relacionados com retornos importantes no setor ofensivo para o jogo decisivo no Maracanã. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

CONFIRA OS RELACIONADOS:

Gabriel Arias, Juan Cáceres, Alexis Soto, Iván Pillud, Eugenio Mena, Lucas Orban, Héctor Fertoli, Fabricio Dominguez, Jonatan Cristaldo, Matías Rojas, Fernando Prado, Lisandro López, Leandro Godoy, Augusto Solari, Benjamín Garré, Leonel Miranda, Darío Cvitanich, Walter Montoya, Nery Domínguez, Julián López, Carlos Alcaraz, Tiago Banega, Nicolás Reniero, Leo Sigali, Matías Ibañez, Lorenzo Melgarejo e Patricio Tanda.



O técnico do Racing, Sebastián Beccacece conta com o retorno do lateral-esquerdo Lorenzo Melgarejo, o meia Augusto Solari e o centroavante Darío Cvitanich, recuperados de lesão. Além disso, Jonatan Cristaldo, ex-Palmeiras, está curado da Covid-19 e volta a ser relacionado.