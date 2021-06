PV foi negociado nesta semana com o Internacional - Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 13:21

Rio - Alex Escobar, comentarista e apresentador da Globo, estranhou o modelo de negociação envolvendo Botafogo e Internacional pelo lateral-esquerdo PV. O clube gaúcho pagará o valor cheio em parcelas que irão durar três anos. O jornalista respondeu a uma publicação no Twitter e, além de se espantar com os termos da transação, apostou no jovem Hugo como titular da equipe de Marcelo Chamusca.

"Caraca, (o Internacional vai pagar ao Botafogo por PV) em 3 anos? Mas aposto que o Hugo possa ser titular na boa. Tem potencial pra isso. O PV ainda não é uma certeza também“, escreveu Escobar respondendo a publicação.

Hugo também é revelado nas categorias de base do Glorioso. O lateral-esquerdo de 19 anos foi titular do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, mas retornou ao sub-20 após sofrer uma lesão e ver PV assumindo a titularidade da equipe profissional.

Guilherme Santos e Rafael Carioca são as outras duas opções de Chamusca para o setor, apesar de o segundo já ter sido comunicado sobre não fazer parte dos planos para temporada.