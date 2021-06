Rafael Carioca - Canindé Soares/Estadão Conteúdo

Publicado 25/06/2021 09:24

Rio - Com pouco mais de dois meses de casa, o lateral-esquerdo Rafael Carioca deve ser negociado pelo Botafogo. Sem agradar torcida e diretoria, o Alvinegro não deve dificultar uma saída do jogador e está disposto a ouvir propostas pelo camisa 35. A informação é do portal "Terra".

Rafael Carioca viveu a expectativa por uma oportunidade após a negociação do titular PV com o Internacional. No entanto, já na primeira partida após a transação, o lateral sequer foi relacionado por Marcelo Chamusca para o duelo diante do Sampaio Corrêa, neste sábado.

A diretoria do Glorioso já teria comunicado aos representantes do atleta sobre o desejo de negociá-lo, mas até o momento não receberam propostas de outros clubes. O atleta tem o desejo de permanecer no Botafogo por toda a temporada e acredita que ainda pode contribuir na Série B.

O lateral-esquerdo foi indicado pelo treinador Marcelo Chamusca. Desde que chegou ao clube, o camisa 35 acumula três partidas disputadas pelo Alvinegro, sem gols ou assistências.