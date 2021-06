Alvinegro vem de dois jogos fora de casa sem vitória - MARCOS ZANUTTO

Alvinegro vem de dois jogos fora de casa sem vitóriaMARCOS ZANUTTO

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 09:00

Maranhão - O Botafogo vai para seu terceiro jogo seguido fora de casa, já que a partida contra o CSA foi adiada por conta do calendário. A equipe de Marcelo Chamusca vai até São Luís do Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa, neste sábado, às 16h30. Uma vitória é essencial para o Alvinegro encostar no G4 e espantar o clima conturbado após os dois últimos resultados negativos e a venda do lateral-esquerdo PV.

Para a partida, Chamusca terá a base que vem atuando nas primeiras rodada e, somado ao grupo, o retorno do atacante Ronald, afastado anteriormente por protocolo de concussão após um choque na cabeça durante a partida contra o Londrina. Rickson, Frizzo e Marcinho também estão com o grupo e devem ser opção no banco de reservas. O meia Cesinha segue fora dos relacionados por opção técnica.

Publicidade

Para o lugar de PV, negociado junto ao Internacional, Guilherme Santos estará à disposição e deve ser o titular, já que Rafael Carioca está fora dos planos do Botafogo e deve ser negociado em breve.

Será o reencontro do Glorioso com o técnico Felipe Surian, que treinou a Portuguesa-RJ no Campeonato Carioca. O técnico faz boa campanha neste início de Série B, tendo novo pontos com duas vitórias, três empates e apenas uma derrota. Atualmente, a Bolívia Querida ocupa a 8ª colocação na Série B, uma posição acima do Botafogo.

Publicidade

O Sampaio conta com a experiência do atacante Ciel, de 39 anos, autor de 16 gols na temporada nas passagens por Caucaia-PE e Salgueiro-PE. Pelo clube maranhense são quatro gols em nove jogos.

As duas equipes se enfrentaram na Série B de 2015, quando o Glorioso venceu a Bolívia Querida no primeiro turno por 5 a 0 e empatou no returno, no Maranhão, por 2 a 2.

Publicidade

Sampaio Corrêa e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Castelão-MA.