Por O Dia

Publicado 25/06/2021 19:30

Rio - Na tarde desta sexta-feira (25), o Botafogo comunicou em nota oficial, detalhes da venda de Paulo Victor ao Internacional. A negociação girou em torno de R$ 3 milhões de reais, por 25% de direitos econômicos, além de manter os outros 25% como ativo do clube.

No fim de maio, o Glorioso negociou com o atleta um investimento de R$ 300 mil por 50% de direitos econômicos, pagos ao Nova Iguaçu. Além disso, o Botafogo ressaltou que "necessidade de eventualmente tomar decisões que são impopulares, mas necessárias para garantir a continuidade do clube".

Além de Paulo Victor, o Botafogo revelou que há outras negociações em andamento e, por decisão judicial, foi determinado o encaminhamento do valor sem penhoras para pagamento dos salários.

NOTA OFICIAL:

Foi concluída nesta sexta-feira a negociação da venda de parte dos Direitos Econômicos do atleta Paulo Victor (PV) com o Sport Club Internacional. O Botafogo vem se manifestando publicamente sobre a caótica situação financeira e a necessidade de eventualmente tomar decisões que são impopulares, mas necessárias para garantir a continuidade do Clube. Operações como esta, balizada por diretrizes de mercado e com o respaldo de uma consultoria externa, são as alternativas para enfrentar os desafios impostos.

O Botafogo firmou contrato com o PV no final de maio, realizando investimento de R$ 300 mil por 50% dos Direitos Econômicos, pagos ao Nova Iguaçu. O atleta foi negociado com o Internacional por R$ 3 milhões relativos a 25% dos Direitos Econômicos. No novo contrato, o Clube irá manter os outros 25% como ativo. Não houve comissão de agentes, uma vez que as conversas envolveram os executivos dos clubes diretamente. Cabe ressaltar que há decisão judicial que determina o encaminhamento do valor sem penhoras para pagamento da folha salarial.

Além de PV, há outras negociações em curso. O compromisso orçamentário é um caminho da qual a nova gestão não abre mão. Neste período de retomada, a estabilidade salarial na jornada de acesso à Série A? o principal objetivo do Botafogo em 2021? é o maior desafio para que sejam preservadas a máxima entrega de todos, com profissionalismo e cobrança por resultados.