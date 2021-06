Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Publicado 26/06/2021 14:21

Rio - Após o Brasil atuar duas vezes no Nilton Santos e receber críticas do técnico Tite e do meia-atacante Neymar, a CBF entrou com um pedido à Conmebol para não utilizar mais o estádio durante a sequência da Copa América, pela situação da má qualidade do gramado. A informação é da "Rádio Itatiaia".

A entidade sul-americana recebeu o pedido e vai analisar se será necessário a troca do Estádio Nilton Santos, do Botafogo.

CBF entrou com pedido para tirar seus jogos do Estádio Nilton Santos devido a qualidade do gramado. Conmebol analisa. #Itatiaia — wellington campos (@wellingcampos) June 26, 2021

Neste domingo (27), o Brasil enfrenta o Equador, às 18h, no Estádio Olímpico, de Goiânia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa América.