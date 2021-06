Warley, Ronald e Rafael Navarro - MARCOS ZANUTTO

Warley, Ronald e Rafael NavarroMARCOS ZANUTTO

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 15:50

São Luís (MA) - O Botafogo está escalado para o duelo diante do Sampaio Corrêa às 16h30, no Castelão-MA, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Chamusca manteve a base da equipe e conta com o retorno do atacante Ronald, que cumpria protocolo de concussão. Guilherme Santos assume a vaga deixada pelo lateral-esquerdo PV, negociado com o Internacional.

O Botafogo inicia a partida com: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Luís Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio; Ronald, Rafael Navarro e Chay.

Publicidade

No banco de reservas, o técnico do Alvinegro terá o goleiro Diego Loureiro, o zagueiro Sousa, o lateral-direito Daniel Borges, os volantes Rickson, Barreto, Matheus Frizzo e Ricardinho, os meias Felipe Ferreira e Marcinho e os atacantes Diego Gonçalves e Rafael Moura. Joel Carli, Rafael Carioca, Gatito, Diego Cavalieri, Jonathan e Romildo são desfalques.