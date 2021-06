Presidente Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 13:41

Paulinho comemora gol do Brasil AFP Rio - Atento ao mercado, o Fluminense procurou informações sobre o volante Paulinho, de 32 anos, ex-Corinthians e seleção brasileira. O jogador está livre no mercado após rescindir com o Guangzhou Evergrande (CHN). A informação foi publicada pelo portal "Netflu".

Apesar da iniciativa do Fluminense, a negociação por Paulinho está descartada. Os valores do jogador estão muito acima do que o Tricolor pode pagar. De acordo com o site, há outros clubes brasileiros interessados no atleta.

O destino de Paulinho, porém, deve ser um retorno à Europa. O jogador recebeu proposta de um clube da Turquia e deve aceitar.