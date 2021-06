Marcos Paulo - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 28/06/2021 11:58

Madrid (ESP) - O Atlético de Madrid pensa em incorporar o atacante Marcos Paulo, de saída do Fluminense, no elenco principal na próxima temporada, segundo o jornal "As". No entanto, a presença do brasileiro pode depender da saída de Vitolo, que tem contrato até 2022 e pode deixar o campeão espanhol nesta janela de transferências.

O extremo de 20 anos irá fazer a pré-temporada com o técnico Diego Simeone, mas o jovem não tem garantias de que fará parte do primeiro time e seu futuro será decidido pelo comandante argentino. O atleta não entre em campo pelo tricolor carioca desde o último dia 24 de janeiro e pode sentir a falta de ritmo nos primeiros trabalhos.

Algumas equipes da primeira divisão do Campeonato Espanhol, como Cádiz e Osasuna, já solicitaram um pedido para contratar o atleta por empréstimo para a próxima temporada. Enquanto isso, o Atlético de Madrid quer respeitar a decisão de Vitolo, que embora não tenha participado de muitos jogos na última campanha, está no clube desde 2017.

O técnico Diego Simeone gosta de trabalhar com jovens para que suas ideias sejam assimiladas o quanto antes. O argentino já deu oportunidades para João Félix e Ángel Correa. Com isso, Marcos Paulo, que tem contrato com os colchoneros até 2026, pode ter esperanças em vestir a camisa vermelha e branca na La Liga deste ano.