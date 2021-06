Raúl Bobadilla - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Raúl BobadillaFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 15:02

Rio - Após o empate de Fluminense e Corinthians por 1 a 1, em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado foi questionado com a ausência do centroavante argentino naturalizado paraguaio, Raúl Bobadilla, de 34 anos, no Tricolor das Laranjeiras.

Para o ataque do Fluminense, Roger decidiu poupar Fred e escalou Abel Hernández, no entanto, o uruguaio foi expulso após forte dividida com o volante Gabriel durante a etapa final. No mesmo momento, com um a menos, o técnico optou por escalar Raúl Bobadilla para comandar o ataque.

Publicidade

"Ele talvez seja um dos únicos atletas que teve menos oportunidades até esse momento, já que tanto o Fred quando o Abel vinham atuando, fazendo gols e correspondendo à continuidade", disse Roger Machado, em coletiva.

Na próxima quarta-feira (30), o Fluminense enfrenta o Athletico-PR, às 16h, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o Tricolor das Laranjeiras pode ser encontrado na nona colocação com dez pontos.