Em fim de contrato com o Inter, Hernández, de 30 anos, chega sem custos ao Fluminense e aumenta o leque de opções no ataque

Rio - A noite de segunda-feira reservou surpresas para o torcedor do Fluminense, que sacramentou quatro negociações em andamento. Além de Cazares, que, em fim de contrato, foi liberado pela diretoria do Corinthians para acertar os últimos detalhes do acerto com o Tricolor, o clube finalizou as tratativas com o zagueiro Manoel, que rescindiu o contrato com o Cruzeiro, e os atacantes Abel Hernández, do Internacional e Raúl Bobadilla, do Guaraní, do Paraguai.

Perto da vaga na semifinal da Taça Guanabara, o Fluminense foi ao mercado de olho na Libertadores. De volta à competição intercontinental após oito anos, o Tricolor, que estreia na fase de grupos contra o River Plate, da Argentina, no dia 22, às 19h, no Maracanã, priorizou a experiência dos reforços, que ainda não foram oficializados. O acerto foi antecipado pelo 'ge'.



A pedido do técnico Roger Machado, o ataque foi prioridade na volta ao mercado. O fracasso na negociação com Matheus Babi, que acertou com o Athletico-PR, e a dificuldade no acerto com Willian Bigode, do Palmeiras, aumentou a aposta da diretoria em dois estrangeiros. Há sete meses no Brasil, o uruguaio Abel Hernández, de 30 anos, teve a aprovação da comissão técnica. Com bagagem no futebol europeu, o atacante, de 1,85m, aumenta o leque de opções de Roger Machado.

Hoje, o treinador conta apenas com Fred, de 37 anos, e Caio Paulista, de 22, para a função de centroavante. Com a chegada do argentino Raúl Bobadilha, do Guaraní-PAR, o clube mostra que estava de olho no mercado sul-americano. O atacante, de 33 anos, é outro com experiência na Europa e em competições como a Libertadores. Tanto Hernández quanto Bobadilla chegam sem custos e são aguardados no Rio nesta quarta-feira.

Manoel, de 31 anos, fecha o pacotão. O zagueiro, que teve o contrato rescindido com o Cruzeiro, é outro reforço que chega a custo zero como opção a David Duarte, do Goiás, que era o nome preferido do Fluminense para a defesa.