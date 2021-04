Naturalizado, Bobadilla tem passagem pela seleção do Paraguai Divulgação

Rio - Novo reforço do Fluminense, o atacante argentino naturalizado paraguaio, Raúl Bobadilla, esbanjou otimismo ao avaliar as possibilidades do Tricolor na disputa da Libertadores. Em entrevista à Rádio Colônia, da Argentina, o experiente jogador rasgou elogios ao elenco do clube carioca.

"O Fluminense tem um timaço. Tem muitos jogadores de hierarquia e jovens com futuro. Fred, Ganso, Nenê, Metinho, Kayky… Agora também contrataram (Abel) Hernández e Cazares. O time está sendo formado pra brigar pelo título da Libertadores", afirmou.



Ao avaliar o grupo do clube carioca na Libertadores, o atacante afirmou que apenas o River Plate deve ser motivo de preocupação. Além dos dois clubes, os colombianos Junior Barranquilla e o Santa Fé fazem parte da chave.

"River é o único que pode lutar, embora os brasileiros estejam muito bem. Nas últimas quatro edições, (o River) chegou em duas finais e duas semifinais. Na última, inclusive, esteve a ponto de fazer história no Brasil e eliminar o Palmeiras", disse.