Abel Hernández comemorando um gol pelo Fluminense. - Daniel Castelo Branco

Abel Hernández comemorando um gol pelo Fluminense.Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 16:30

Rio - O atacante Abel Hernández, de 30 anos, em entrevista ao site "Ovación", avaliou a última temporada pelo Internacional, o desempenho atual no Fluminense e adaptação no Rio de Janeiro, além de rasgar elogios ao Tricolor das Laranjeiras.

"Eu tenho bons sentimentos. Vim para um clube importante no que é futebol a nível do Brasil e da América do Sul. A recepção foi muito boa. Meus colegas me receberam muito bem e aos poucos fui me adaptando, principalmente ao que é a vida no Rio de Janeiro, o que muda muito de como é Porto Alegre. Graças a Deus está tudo bem e estamos felizes por estar aqui".

Publicidade

O centroavante Abel destaca o tempo de adaptação, diferente do que teve no Internacional. Além disso, compara a competitividade do futebol no Catar com a da América do Sul.

"Acho que o momento atual é bom. Talvez demorei no ano passado para me reajustar a um futebol tão competitivo, porque eu estava no Catar, que o futebol não é tão competitivo quanto é na América ou na Europa, então foi difícil para mim nos primeiros meses me adaptar ao Inter, voltar a esse ritmo competitivo e hoje acho que estou totalmente adaptado. Estou em um bom momento, já sou um jogador com muita experiência e procuro colocar isso em campo quando tenho que jogar".

Publicidade

Peça de reposição para o centroavante Fred, o uruguaio chegou ao Fluminense com desconfiança, mas em pouco tempo teve destaque após marcar seis gols em 17 partidas disputadas pelo Tricolor das Laranjeiras.