Marlon, lateral do Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 19:59

Rio - Após seu empréstimo ao Trabzonspor, da Turquia, chegar o fim, o lateral Marlon ainda não sabe se permanecerá no Fluminense. Em contato com o portal "Netflu", Marcelo Karan, empresário do jogador, afirmou que não há nada definido sobre seu futuro, mas que a tendência é que ele seja novamente emprestado.

"Por enquanto está tudo na mesma (situação de Marlon com o Flu). Estou vendo uma data para ir ao Rio e me encontrar com os dirigentes do Fluminense. Ele tem que se apresentar ao Fluminense, porque acaba o empréstimo com o clube turco. Mas o Marlon só tem condição de jogo em agosto, porque a janela de transferência de jogador que está fora para o Brasil só será aberta no dia primeiro de agosto", disse Karan.

"Não foi debatido (reapresentação após as férias). Não adianta programar nada nesse momento. Ainda há bastante tempo para se resolver isso. Não tem como te dizer nada, mas fácil perguntar isso diretamente para o Fluminense (se Marlon será aproveitado). Ele falou isso em coletiva, mas a gente ainda não conversou com a diretoria. Não há nada novo. Existem sondagens, é fato, de clubes do Brasil e do exterior, mas não há nada definido", completou.