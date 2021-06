Ataque - Campeonato Carioca 2021 - Partida valida pela final - Flamengo x Fluminense - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio. Na foto, Bruno Henrique, do Flamengo. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 17:06

Rio - O Flamengo definiu que irá levar para São Paulo o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo, pelo Brasileirão. De acordo com o site "Globo Esporte", o Rubro-Negro optou por mandar a partida na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

O clube acerta apenas algumas questões burocráticas com a CBF para confirmar a mudança. Caso surja algum imprevisto, Volta Redonda será o plano B.

O principal motivo para a escolha da Neo Química Arena foi a qualidade do gramado. A decisão ganhou ainda mais força após a derrota para o Juventude, no último domingo, quando o campo do Alfredo Jaconi se apresentou em situação crítica e acabou influenciando na partida.