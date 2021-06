Estádio Frei Epifânio D'Abadia, do Imperatriz - Reprodução

Estádio Frei Epifânio D'Abadia, do ImperatrizReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 16:23

Rio - O lateral Vinícius, do Imperatriz-MA, que disputa a Série D do Brasileirão, se envolveu em um grave acidente de carro no último domingo, um dia após entrar em campo pelo torneio. O clube confirmou que ele precisou ser levado para a UTI do Hospital Municipal de Imperatriz (HMI).

“Ele foi submetido a exames como tomografia de cabeça, pulmões, abdome e avaliado por especialistas como neurologista e não há necessidade de intervenção cirúrgica. O clube está acompanhando o caso e aguarda mais informações sobre o quadro de saúde do atleta”, diz o comunicado do Imperatriz.

Publicidade

Vinícius é titular da equipe maranhense. Ele esteve em campo por 90 minutos no empate em 1 a 1 com Juventude Samas, pela quarta rodada da Série D, um dia antes do trágico acidente.