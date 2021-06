Morata celebra o gol que marcou na prorrogação e que ajudou a Espanha a bater a Croácia na Eurocopa - AFP

Publicado 28/06/2021 15:49 | Atualizado 28/06/2021 15:52

A Espanha está nas quartas de final da Eurocopa. Em busca do tetracampeonato continental, a Fúria venceu a Croácia nesta segunda-feira por 5 a 3, na prorrogação, no Parken Stadium, em Copenhague, e agora espera França ou Suíça. Os gols foram marcados por Sarabia, Azplicueta, Ferrán Torres, Morata e Oyarzabal. Pedri (contra), Orsic e Pasalic fizeram para os croatas.

GOL CONTRA BIZARRO

Ao melhor estilo espanhol, a Fúria começou a partida trocando passes, e teve grande chance com Morata de cabeça. Aos 19 minutos, porém, Pedri recuou bola para Unai Simón do meio-campo e o goleiro espanhol não conseguiu dominar. A bola morreu no fundo do gol e a arbitragem deu gol contra.



EMPATE NA PERSISTÊNCIA

Após ficar atrás no placar, a Espanha se lançou ao ataque e brigou pela empate, que saiu aos 37 minutos. Após bate e rebate dentro da área, o lateral-esquerdo Gayà finalizou para defesa de Livakovic, mas Sarabia aproveitou o rebote para deixar tudo igual no Parken Stadium.

VIRA, VIROU

No início do segundo tempo, em grande jogada de Pedri, a Espanha conseguiu a virada. O meio-campista arrancou pelo meio, achou Ferrán Torres na esquerda, que cruzou para o meio da área. Curtindo uma de centroavante, o lateral-direito Azpilicueta apareceu para marcar de cabeça.



AMPLIOU

Após sofrer a virada, a Croácia se lançou ao ataque e chegou a levar perigo ao gol espanhol, mas parou no goleiro Unai Simón, que se recuperou da lambança na etapa inicial. Aos 31 minutos, Pau Torres lançou para Ferrán Torres, que ganhou de Gvardiol e ficou cara a cara com Livakovic para ampliar.



EMPATE HERÓICO

Quando parecia que o placar de 3 a 1 era definitivo, a Croácia tirou forças do fundo da alma e buscou o empate. Após bate e rebate aos 39 minutos, Orsic diminuiu em gol que precisou da tecnologia para ser validado. Nos acréscimos, Orsic levantou bola na área para Pasalic empatar em cabeçada forte.



PRORROGAÇÃO

O tempo adicional começou com pressão da Croácia, mas logo foi equilibrado com chances para a Espanha. Aos nove minutos, Dani Olmo cruzou para Morata, que dominou bonito e bateu forte para fazer o quarto. Três minutos depois, Olmo tocou para Oyarzabal fazer o quinto da Fúria e selar a vitória.