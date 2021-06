Gabigol - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

28/06/2021

Rio - Em junho deste ano, o atacante do Flamengo, Gabigol, conseguiu superar a quantidade de minutos com a camisa da seleção brasileira. O jogador é bastante requisitado na equipe de Tite, mas ainda não conseguiu provar o mesmo valor que possui quando veste a camisa do Flamengo. A informação é do site "UOL".

Neste mês, o jogador atingiu 290 minutos dentro de campo nas partidas de Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, e na Copa América. Antes disso, o feito só foi marcado por 208 minutos, participando em outras competições com a amarelinha.

Apesar de ter tido oportunidade em todos os jogos, o atacante fez apenas um gol. No entanto, somente na último domingo contra o Equador, Gabigol permaneceu durante os 90 minutos. Em outras participações, ele foi titular duas vezes, até ser substituído, e saiu do banco de reservas em três partidas.

A estratégia de Tite e da comissão técnica é de dar sequência para o jogador, que apesar de ter jogado pendurado, permaneceu durante a partida, diferente de Neymar e Alex Sandro.

"Gabriel Barbosa ataca espaço com maestria, é o que ele faz no Flamengo e é requisitado na seleção também", disse o técnico Tite.

"Os processos levam um tempo, precisa de sequência para ter links [conexões] melhores. O Gabriel Barbosa está começando seu segundo ou terceiro jogo. É um processo que demora um pouco. Mas ele tem qualidades como disse o Tite, e buscamos ajustes na partida", disse o auxiliar técnico, Cleber Xavier.

A atuação de Gabigol contra o Equador não pode ter sido elogiada, ainda pelo fato de que finalizou apenas uma vez para o gol e tocou na bola em apenas 22 oportunidades, de acordo com o SofaScore. No entanto, o desempenho sem a bola dentro de campo, chamou a atenção da comissão técnica da seleção brasileira que percebeu a evolução no desempenho do atacante.