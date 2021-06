Botafogo enfrenta obstáculo para renovar com meia que é monitorado pelo Fluminense | Botafogo | O Dia

Presidente Durcesio Mello. - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo corre para renovar o contrato de um dos destaques da equipe sub-20 na temporada 2021. O Alvinegro abriu conversas e tem tratativas iniciais para estender o vínculo de Juninho - o atual se encerra em dezembro. O meia tem sido monitorado por outras equipes do Brasil, incluindo o Fluminense.

O Tricolor fez uma consulta sobre a situação do jogador, mas o Alvinegro já iniciou as conversas e mantém um otimismo para continuar com o atleta. Vale ressaltar que o Botafogo ainda não fez uma proposta de renovação "no papel" - os termos ainda estão sendo conversados com os agentes do atleta.



A tendência é que o contrato de Juninho seja renovado por mais três anos. Há o pedido de uma valorização salarial por parte do atleta, que recebe valores padrões de jogador de base no Alvinegro. Em termos de direitos federativos, o Botafogo vai ficar com 80% do meia - os outros 20% serão divididos entre atleta e empresários.

Há otimismo no Botafogo para que Juninho aceite a proposta e continue no clube de General Severiano. Existe, claro, a projeção de que o meio-campista seja ainda mais envolvido na equipe principal - vale ressaltar, porém, que uma eventual subida ao time profissional aconteceria de forma natural.



Juninho é um dos destaques da equipe sub-20 do Botafogo na temporada 2021. Ele é o artilheiro do time, com quatro gols marcados, e principal garçom, com seis assistências.